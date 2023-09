Der deutsche Führerschein ist in allen EU- und EWR-Ländern gültig. Das bedeutet, dass er in insgesamt 31 Ländern anerkannt wird, darunter auch beliebte Reiseziele wie Spanien, Italien und Griechenland. Darüber hinaus besteht auch eine Anerkennung in einigen anderen Ländern außerhalb der EU und des EWR, wie beispielsweise Australien, Kanada und den USA.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass gewisse Auflagen und Beschränkungen gelten können, insbesondere für längere Aufenthalte oder Berufstätigkeiten im Ausland. Es empfiehlt sich daher, sich vorab über die aktuellen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren.