Vivre et travailler en Europe

Vous n’avez donc pas tout à fait terminé votre vie professionnelle, mais vous en avez graduellement assez de la même routine de 9 h à 17 h, qui consiste à faire le même trajet tous les jours.

Il se peut que vous n’ayez besoin que d’un jour férié pour vous recharger, ou que ce soit quelque chose de plus qui s’impose. Vous songez peut-être à quitter votre pays d’origine pour commencer une nouvelle vie pour vous et votre famille, vous avez fait un bilan de compétence et envisagez de poursuivre votre carrière ailleurs ?

Si c’est le cas, voici trois des pays les plus populaires d’Europe où vivre et travailler, offrant tous des possibilités d’emploi fantastiques, associées à un excellent équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

TOP 3 des meilleurs pays pour vivre et travailler en Europe

Vivre et travailler au Danemark

Souvent étiqueté comme le pays des « personnes les plus heureuses du monde », le Danemark a attiré des expatriés du monde entier qui cherchent à changer leur style de vie et à progresser dans leur carrière.

Le pays offre une vie professionnelle et familiale très bien équilibrée, un niveau d’éducation élevé et un climat d’affaires agréable. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles le Danemark est si populaire auprès des ressortissants étrangers.

Travailler au Danemark peut être un choc pour certains, tout d’abord, principalement en raison de la structure de travail horizontale et du caractère informel que la majorité des entreprises danoises adoptent. Les Danois sont très décontractés dans tous les aspects de la vie, il n’est donc pas rare que les employés et les managers s’adressent à eux par leur prénom. De plus, tous les employés des entreprises danoises ont leur mot à dire dans les décisions de l’entreprise, qui sont discutées lors de forums ouverts.

Vivre et travailler en Allemagne

Un autre pays où il fait bon s’installer, l’Allemagne est une destination fantastique pour les familles de travailleurs, offrant de nombreuses opportunités aux expatriés d’acquérir de nouvelles compétences, de progresser dans leur carrière et de bénéficier de la sécurité d’emploi.

Quand on pense à l’Allemagne, deux mots viennent à l’esprit : efficacité et ponctualité. C’est certainement un stéréotype, mais vivre et travailler en Allemagne sera sans aucun doute une expérience très ordonnée et organisée qui offre de nombreux avantages, tels que des espaces publics propres, des parcs propres et une bureaucratie extrêmement organisée.

L’Allemagne a l’un des taux de chômage des jeunes les plus bas de toute l’Europe, en partie grâce aux programmes d’apprentissage qu’elle offre parallèlement à l’éducation pour toutes sortes de métiers. C’est une excellente nouvelle pour les familles qui cherchent à vivre et à travailler en Allemagne, car les citoyens de l’UE sont également éligibles pour les mêmes apprentissages. Ainsi, si vous avez un enfant qui cherche à acquérir une expérience professionnelle en plus de son éducation formelle, alors l’Allemagne pourrait être l’endroit pour vous.

Vivre et travailler en Norvège

Vivre en Norvège est une excellente occasion pour les familles de travailleurs et les professionnels d’équilibrer leur vie quotidienne avec l’expérience de la beauté de la Scandinavie. Le pays possède la plus forte concentration de fjords au monde, ainsi que des forêts qui abritent toutes sortes d’espèces sauvages. La Norvège offre également un style de vie très cosmopolite, offrant un grand mélange de culture avec une atmosphère décontractée et des zones urbaines diverses qui offrent un grand choix de bars, clubs et restaurants.

Travailler en Norvège offre de nombreuses opportunités d’affaires, en particulier dans l’industrie pétrolière et gazière, le pays étant le neuvième producteur de pétrole au monde et le troisième producteur de gaz en Europe, les expatriés se retrouvent donc généralement dans des postes qualifiés dans ce secteur. Cependant, l’industrie pétrolière et gazière n’est pas le seul secteur qui attire des travailleurs étrangers. La Norvège est très ouverte à l’accueil de travailleurs du monde entier. Les secteurs de l’informatique, des télécommunications, de l’ingénierie et des transports offrent également de nombreuses opportunités aux expatriés. Cela dit, la concurrence est rude lorsqu’il s’agit de trouver l' »emploi de rêve » en Norvège, car le pays dispose d’un système éducatif exceptionnel qui produit des travailleurs hautement qualifiés.