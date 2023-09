La patente internazionale è necessaria quando si prende in considerazione la possibilità di guidare all’estero.

È richiesta nei paesi in cui la tua patente nazionale non è riconosciuta o non è valida. La patente internazionale è anche utile come documento di identificazione aggiuntivo durante i viaggi internazionali.

È importante ricordare che la patente internazionale non sostituisce la patente di guida nazionale, ma è un complemento ad essa. Prima di viaggiare all’estero, è consigliabile verificare i requisiti specifici del paese di destinazione e assicurarsi di avere la patente internazionale, se necessario.