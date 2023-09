Retour sur les journées du patrimoine

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent leur 40e édition avec panache les 16 et 17 septembre 2023 prochains.

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer ouvre grand ses portes pour offrir aux visiteurs une expérience inédite et mémorable. Au programme : patrimoine vivant, sport et histoire se rencontrent pour un voyage captivant à travers le temps.

Quels sont les thèmes principaux de cette 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine ?

Journées Européennes du Patrimoine 2023

Les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur deux thématiques passionnantes pour cette édition : le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Ces thèmes permettent d’explorer la richesse culturelle et historique de notre pays, tout en mettant en avant les valeurs de partage, d’effort et de solidarité qui animent la société française.

Le patrimoine vivant englobe toutes les traditions et savoir-faire qui perdurent à travers les générations, tandis que le patrimoine du sport met en lumière les disciplines sportives et les lieux emblématiques qui ont marqué l’histoire nationale et internationale. Ces deux thèmes se rejoignent dans une célébration vibrante de notre héritage commun.

Quelles activités sont proposées aux visiteurs lors de ces journées ?

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a préparé un programme riche et varié pour satisfaire la curiosité des petits et grands. Un espace sportif sera animé par des réservistes et des sportifs de haut niveau, qui présenteront leur discipline et répondront aux questions des visiteurs. Une occasion unique de découvrir les coulisses du sport français et d’échanger avec des champions qui font la fierté de notre pays.

En parallèle, un parcours de visite sera proposé dans les salons de l’hôtel Beauvau, avec des expositions sur Jean Moulin et le lieutenant-colonel René Dosne. Ces figures historiques emblématiques seront mises à l’honneur à travers des documents d’archives, des objets personnels et des témoignages poignants.

Quel est le programme détaillé des visites et animations proposées ?

Le programme des Journées Européennes du Patrimoine 2023 est riche et varié, avec des activités pour tous les goûts et tous les âges. Parmi les temps forts de cette édition, on retrouve :

Des visites guidées de l’hôtel Beauvau et de ses salons historiques

Des expositions sur Jean Moulin et le lieutenant-colonel René Dosne

Un espace sportif animé par des réservistes et des sportifs de haut niveau

Des rencontres et échanges avec des personnalités du monde sportif et culturel

Pour consulter le programme complet et préparer au mieux votre visite, rendez-vous sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.

Quelles sont les mesures sanitaires mises en place pour garantir la sécurité des visiteurs ?

Les organisateurs des Journées Européennes du Patrimoine ont à cœur de garantir la sécurité de tous les participants. Ainsi, des mesures sanitaires strictes seront mises en place tout au long de l’événement, conformément aux recommandations des autorités compétentes.

Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs, et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée des différentes zones de l’événement. Les jauges de fréquentation seront par ailleurs limitées pour éviter les rassemblements trop importants et faciliter la distanciation sociale.

L’hôtel Beauvau, siège du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, est situé en plein cœur de Paris, à proximité immédiate de la place Beauvau. Pour vous y rendre, plusieurs options s’offrent à vous :

En métro : ligne 1, station Concorde ou ligne 8, station Madeleine

En bus : lignes 24, 42, 73, 84 et 94, arrêt Concorde

En vélo : stations Vélib’ à proximité

N’hésitez pas à privilégier les transports en commun ou les modes de déplacement doux pour vous rendre sur place, de façon à limiter votre empreinte écologique.

Une inscription préalable est nécessaire pour profiter pleinement de ces journées exceptionnelles.

Réservation et inscription gratuite dès maintenant : je m’inscris !

Les visiteurs sont invités à se rendre sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine pour réserver leur place et consulter le programme détaillé des animations proposées. Ne tardez pas, les places sont limitées et cette édition promet d’être inoubliable !

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous, mais il est fortement recommandé de se pré-inscrire en ligne pour éviter les files d’attente et garantir une expérience optimale lors de la visite.

Quelles autres surprises attendent les visiteurs ?

En plus des activités mentionnées précédemment, les organisateurs ont prévu des animations spéciales pour célébrer cette 40e édition. Des ateliers ludiques et pédagogiques seront proposés aux enfants pour leur faire découvrir le patrimoine français de manière interactive et amusante.

Des conférences et débats animés par des experts du patrimoine et du sport permettront par ailleurs d’approfondir les thématiques de cette édition et d’échanger autour des enjeux actuels liés à la préservation de notre héritage culturel et sportif.

Une édition anniversaire à ne pas manquer

La 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine s’annonce comme un événement incontournable pour tous les amoureux de culture, d’histoire et de sport. Entre rencontres avec des champions, découverte de lieux emblématiques et immersion dans le patrimoine vivant, ces journées promettent d’éveiller l’enthousiasme et la curiosité des visiteurs. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de notre héritage commun et de partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Inscrivez-vous dès maintenant et préparez-vous à vivre une aventure hors du temps !

Année Thème Visiteurs 1984 – 120 000 1995 La ville contemporaine 9,5 millions 2006 Patrimoine et citoyenneté 12 millions 2019 Arts et divertissements 17 millions

FAQ

Qu’est-ce que les Journées Européennes du Patrimoine ? Les Journées Européennes du Patrimoine sont un événement annuel organisé par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne. Elles ont pour but de permettre aux citoyens de découvrir gratuitement des sites patrimoniaux, culturels et historiques. Quel était le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2021? Le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2021 est « Patrimoine pour tous ». Cette édition met l’accent sur l’accessibilité au patrimoine culturel et encourage notamment la participation des personnes en situation de handicap. Quel est le but des Journées Européennes du Patrimoine ? Les Journées Européennes du Patrimoine ont pour but de sensibiliser le public à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel européen, en permettant l’accès gratuit ou à tarif réduit à des monuments, musées, sites historiques et autres lieux d’intérêt. Quand ont lieu les Journées Européennes du Patrimoine ? Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end de septembre. En 2021, elles ont eu lieu les 18 et 19 septembre. Quand réserver pour les journées du patrimoine ? Chaque année, les Journées du patrimoine suscitent un vif intérêt auprès d’un grand nombre de visiteurs avides de connaître l’histoire et la culture. Pour les sites les plus populaires tels que les châteaux, les monuments emblématiques ou les demeures historiques, il peut rapidement être difficile de trouver des créneaux horaires de visite disponibles. Il est fortement conseillé de procéder à une réservation le plus tôt possible, dès l’ouverture des réservations. Certaines plateformes proposent même des ventes anticipées exclusives réservées aux membres d’associations ou aux abonnés, afin de vous permettre de réserver vos billets à l’avance. Où s’inscrire aux journées du patrimoine 2023 ? Aujourd’hui, de nombreux lieux historiques et institutions culturelles offrent la possibilité de réserver en ligne durant les Journées du patrimoine. Solution pratique qui vous dispense de vous déplacer en personne pour réserver vos visites. En effectuant votre réservation en ligne, vous pouvez également obtenir toutes les informations détaillées concernant les horaires disponibles, les activités spéciales, et parfois même des réductions intéressantes pour certaines visites. Veuillez juste veiller à bien vérifier les délais de réservation, car il se peut que certains sites clôturent les réservations en ligne quelques jours avant l’événement. Quels monuments visiter pendant les journées européennes du patrimoine ? Pendant les journées européennes du patrimoine, il y a de nombreux monuments à visiter en France. Voici une liste de quelques monuments à ne pas manquer : La cathédrale Notre-Dame de Paris : Un symbole emblématique de l’architecture gothique, avec ses magnifiques vitraux et sa célèbre rosace. Le château de Versailles : Un chef-d’œuvre de l’art baroque, avec ses jardins à la française et ses salles somptueusement décorées. L’Arc de Triomphe : Un monument imposant qui rend hommage aux soldats français, avec une vue panoramique sur Paris depuis son sommet. Le musée du Louvre : Un incontournable, abritant des trésors comme la Joconde et la Vénus de Milo. Le Mont-Saint-Michel : Une île fortifiée au large des côtes normandes, renfermant une abbaye majestueuse et offrant des vues spectaculaires. Ces monuments représentent l’histoire et la culture françaises, et explorer leur beauté lors des journées européennes du patrimoine est une expérience enrichissante. Comment fonctionne le Pass patrimoine ? Le Pass Patrimoine vous permet d’accéder sans limitation pendant un an à plus de 400 monuments en France et en Belgique, tout cela à un prix avantageux et exclusif. En France, nous avons la chance de posséder un précieux héritage historique constitué de monuments, de châteaux et d’autres musées et jardins. La décoration de ces lieux peut représenter un investissement non négligeable lors de nos périodes de repos ou de nos escapades. Il y a quelques semaines, alors que j’essayais d’évaluer les dépenses pour visiter certains châteaux et jardins en Touraine, j’ai eu la joie de découvrir le Pass Patrimoine. Mis en place en collaboration avec la Fondation Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine, le pass offre une opportunité unique d’accéder librement à plus de 400 sites en France et en Belgique pendant un an, pour seulement 79€ par personne. Cette offre est particulièrement avantageuse pour les amateurs de patrimoine, puisque la région centrale de la France est richement pourvue en trésors historiques tels que les majestueux châteaux de la route Jacques Cœur, qui y sont dûment répertoriés. Je mentionne le centre parce que c’est là où se regroupent tous les châteaux que nous rêvons tous de visiter au moins une fois dans notre vie. Cependant, de nombreux sites sont répertoriés dans des régions telles que l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie ou la Nouvelle-Aquitaine, et même quelques sites en Belgique ! Il y a deux types de pass disponibles :

Le pass individuel est commercialisé à un prix de 79€ tandis que le pass pour deux personnes est proposé au tarif de 149€. Une fois que vous avez acheté le Pass Patrimoine, vous disposez d’un délai de 3 mois pour l’activer sur la plateforme Patrivia. Ensuite, vous pouvez réserver vos visites dans les monuments de votre choix sur cette même plateforme. Veuillez noter qu’il est interdit d’effectuer plus de 5 réservations à la fois. La bonne nouvelle est que si vous avez apprécié un site, vous pouvez le visiter jusqu’à 3 fois par an avec le même pass. Est-ce que le Pass Patrimoine est une option bénéfique du point de vue financier ?

Si l’on prend en compte le fait qu’une visite à des châteaux tels que Chambord, Chenonceau ou les autres châteaux royaux de la vallée de la Loire, répertoriés dans le pass, coûte entre 10 et 15€, il est nécessaire de visiter environ 6 à 8 monuments pour rentabiliser le Pass Patrimoine. En somme, avec un budget mensuel de seulement 6,50€, vous avez accès à de nombreux sites à travers toute la France. Consultez la liste des monuments inclus dans le Pass, ceux situés près de chez vous, ainsi que ceux des régions où vous envisagez de passer vos vacances. Vous constaterez rapidement que le choix est évident. Si vous avez un intérêt pour la visite des lieux historiques et envisagez d’en visiter plusieurs lors de vos vacances ou de vos moments de loisirs, alors cela vaut vraiment la peine. Sans oublier que ces monuments sont classés par région, ce qui facilite grandement la planification ! Veuillez veiller à activer attentivement le filtre compatible avec le pass Patrimoine lors de vos recherches, afin de ne voir apparaître que les monuments inclus dans le Pass. Qui organise les Journées européennes du patrimoine ? Les Journées européennes du patrimoine sont coordonnées et organisées par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, qui ont instauré cette initiative en 1985. Ces journées sont parmi les événements culturels participatifs les plus célébrés en Europe. On y attend chaque année plus de vingt millions de visiteurs en Europe ! Quel est le thème de la 40 édition des journées européennes du patrimoine ? La 40e édition aura lieu les 16 et 17 septembre 2023. Cette année, les Journées européennes du patrimoine mettent en avant le patrimoine vivant et celui du sport. Le thème du patrimoine vivant célèbre le 20e anniversaire de la convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) adoptée en octobre 2003. Cette convention vise à protéger un patrimoine vivant qui encourage le dialogue entre les peuples, la diversité culturelle et la créativité humaine. Quelle est le monument le plus visité de France ? Le monument le plus visité de France est sans aucun doute la Tour Eiffel. Située au cœur de Paris, cet emblème de la capitale française attire des millions de visiteurs chaque année. Inaugurée en 1889 lors de l’Exposition universelle, la Tour Eiffel a été conçue par l’ingénieur Gustave Eiffel et mesure 324 mètres de hauteur. De son sommet, on peut profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur la ville lumière. Ce monument emblématique incarne à lui seul l’élégance et le charme de la France, et reste une attraction touristique incontournable.