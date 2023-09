Sim, é possível dirigir nos Estados Unidos com a carteira de motorista do Brasil.

De acordo com as leis de trânsito dos EUA, os visitantes internacionais são autorizados a dirigir por um período de até um ano com sua carteira de motorista válida de seu país de origem.

No entanto, é importante lembrar que é recomendado ter consigo uma tradução oficial da carteira de motorista em inglês, ou uma Permissão Internacional para Dirigir (PID), que facilite a comunicação com as autoridades locais em caso de necessidade. Além disso, é fundamental conhecer as regras de trânsito dos Estados Unidos e respeitá-las durante a condução.