5/5 - (5 votes)

Etudier à Lille

Lille est l’une des plus grandes villes de France. Avec plus d’un million de personnes dans sa zone urbaine, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il attire les gens. La réputation des habitants du Nord est bien établie, nous savons tous que les Ch’tis sont chaleureux et accueillants! Bien que la météo ne soit pas un argument convaincant, Lille est LA ville étudiante. Nous vous donnerons les 5 principales raisons pour lesquelles vous devez étudier à Lille.

TOP 5 raisons d’étudier à Lille

La réputation des écoles et des universités

A Lille, il y a beaucoup d’écoles et d’universités. C’est le troisième pôle universitaire européen. Des centaines de cours sont offerts dans tous les secteurs, y compris la mode, le design, l’ingénierie, le commerce, la médecine, l’art, le droit et plus encore. Chaque année, plus de 110 000 étudiants s’inscrivent dans des universités publiques ou privées et dans de nombreuses écoles et instituts de la région. En outre, il est facile de trouver un stage ou un emploi d’étudiant à Lille et les recruteurs interviennent souvent sur le campus pour trouver de nouveaux talents… à vous de choisir! Les universités renommées de France sont principalement implantées à Lille. Ici, le niveau est impressionnant, ce qui tend à convaincre une grande partie des étudiants du monde.

Vie étudiante

étudiante est très développée. Tout d’abord, en ce qui concerne le logement, le choix est énorme. Vous pouvez choisir entre U city, maisons d’étudiants, colocation et appartements, pour tous les budgets. Compter environ 400 € pour une chambre dans une maison étudiante, 500 € pour une chambre dans un appartement et 700 € pour un petit appartement. Le confort sera au rendez-vous. Ensuite, sur tous les campus, la restauration étudiante est facile d’accès, pas chère (environ 3 € le repas). Vous trouverez également partout de petites sandwicheries, des kekabs, des bars à salade…

Culture

A Lille, la culture est un atout majeur pour le développement de la ville. Grâce à la célèbre Braderie, aux musées d’art (LAM, Louvre Lens, Palais des Beaux-Arts, Piscine Roubaix…), aux salles de concert (Stade Pierre Mauroy, Zénith, Avion, Splendid…), théâtres (Sébastopol, Spotlight, biplan, Casino Barrière… ), l’Opéra, le zoo et de nombreuses expositions au cours de l’année. De nombreux musées sont gratuits pour les étudiants, et les prix sont fixés pour des événements tels que des concerts, des théâtres… Lille occupe la sixième place en termes de culture parmi toutes les régions de France.

Gastronomie

La cuisine lilloise ravira tous les gourmands (et les gros mangeurs!). Vous pourrez déguster des plats typiques tels que le Waterzooï, la carbonade flamande, le gallois, le potjevleesch, la flamiche, les moules frites… Mais aussi les nombreuses bières locales (Goudale, 3 Monts, Ch’ti…) et les fromages locaux (maroilles, vieux-Lille, mimolette… ).

Proximité avec d’autres capitales européennes

En plus d’être bien desservi par les transports en commun, vous apprécierez l’emplacement idéal de Lille, au cœur de l’Europe. Entre Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Cologne, accessibles en moins de 3 heures, les possibilités de voyages à bas prix sont disponibles pour tous.

Bien qu’elle soit considérée comme une grande ville et proche des capitales, Lille n’est pas aussi animée que dans les autres grandes villes. C’est l’endroit parfait, calme et exotique, où il est recommandé de passer ses années académiques. Et il est important de noter qu’ici, vous rencontrerez des gens de toutes les régions du monde. Ce ne sont pas seulement les Français qui ont été persuadés d’étudier et de vivre dans cette ville.