La Méditerranée est un lieu privilégié pour les croisières ; de mai jusqu’à octobre : c’est le moment idéal !

Naviguer à bord d’un paquebot de la compagnie Costa Croisières, MSC Croisières, Croisière Aranui ou encore Rivages du Monde, sur la mer Méditerranée au départ de la France et sous un climat particulièrement clément au départ des plus beaux ports de la ceinture méditerranéenne, c’est l’occasion de profiter d’un séjour inoubliable en faisant escale sur ces terres chargées d’histoires, où il fait bon vivre.

Quel prix pour une croisière sur la mer Méditerranée ?

Paquebot de croisière en mer Méditerranée

Tarif minimum pour 2 personnes 1500€ TTC Tarif moyen pour 2 personnes 2500€ TTC Prix moyens d’une croisière en Méditérranée pour 2 personnes

Pour 8 jours à bord d’un paquebot en méditerranée, il faut tabler sur un prix mini de 1 500 à 2 500 euros pour deux en formule tout inclus, avec des prix variables selon le degré de confort de la cabine et des prestations sur le paquebot de croisière. Une journée d’escale à terre avec un circuit touristique peut-être en complément à ce tarif.

Une croisière avec Costa Croisières au départ de France depuis Marseille, pour 8 jours de voyage en méditerranée et des escales à Rome, Palerme, Cagliari en Sardaigne et un retour au port de Marseille, le tarif de départ est de 900 euros par personne.

Une croisière en cabine avec Costa Croisières de 8 jours au départ de Bari en Italie avec des escales à Mykonos, Santorin, La Valette à Malte, Catane en Sicile et retour au port de Bari, est au prix de 1 266 euros par personne.

Que voir en croisières en Méditerranée ?

Au gré de la navigation en mer Méditerranée, à bord de vote cabine de luxe, découvrez chaque jour un nouveau lieu, avec des départs :

du port de Syracuse en Sicile au sud de l’Italie ,

, les îles Cyclades en Grèce ,

, l’île de Malte et son port de la Valette ,

, la ville de Barcelone en Espagne ,

, les plages d’Ibiza dans l’île des Baléares

et de Santorin en Grèce

ou encore de Split en Croatie.

Quand partir en croisière en Méditerranée ?

La meilleure période pour partir en croisières de France en Méditerranée se situe de mai à octobre. En été, les températures sont plus élevées qu’en hiver et la mer est chaude. En été, la température de la Méditerranée atteint facilement les 25°C. En hiver, elle descend rarement au-dessous des 10°C.

La Méditerranée est une mer chaude : c’est donc la période idéale pour y faire une croisière. En été, vous profiterez de belles températures qui avoisinent les 25°C en journée et les 15°C la nuit. En hiver, il faut prévoir des températures plus basses. La température moyenne de la Méditerranée est de 15°C.

Réserver une croisière en mer

De nombreuses offres de croisières en méditerranée sont disponibles en ligne auprès d’agences de voyages ou de compagnies maritimes comme Croisière Aranui, Rivages du Monde, MSC Croisières, Costa croisières pou voguer de ports en îles.

Les départs pour une croisière se font dans différents ports européens, notamment en France à Marseille, Barcelone en Espagne, le port de Gênes en Italie ou du Pirée ou le port grecque d’Athènes.

Italie, Espagne, Grèce, Croatie : destinations européennes de rêve !

Le circuit pourra comprendre des escales d’une journée en des lieux incontournables comme les îles grecques ou encore Venise et Rome en Italie, mais aussi la côte de la Croatie, les bazars et palais d’Istanbul et la Segrada Familia à Barcelone en Espagne.

Les formules proposées à bord d’un paquebot de croisières, des compagnies de croisières, pourra comprendre différentes formules de confort :

demi pension ou pension complète,

all inclusive,

cabine standard,

cabine luxueuse avec vue mer,

service de restauration de différents buffets et restaurants,

l’utilisation de la piscine sur le pont du paquebot,

la salle de sport, le spa ou encore la piscine,

un casino

club enfants,

la participation aux spectacles du soir, et à différentes animations, ludiques ou sportives.

Le saviez-vous ?

La Méditerranée occidentale est la destination la plus plus précisée au monde pour faire une croisière. Avec ses plus de 40 ports de commerce et de tourisme de croisière, c’est l’une des mers les plus riches, diversifiées en termes de paysage, d’îles, de nationalités et de cultures…