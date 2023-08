Le guide complet pour éviter les mauvaises surprises à l’aéroport

Préparer ses bagages pour un voyage en avion peut parfois être une véritable épreuve, surtout lorsqu’il s’agit de s’assurer que les produits que l’on souhaite emporter en cabine sont bel et bien autorisés.

Dans ce guide complet, découvrez quels sont les objets permis en cabine et comment éviter les mauvaises surprises lors de l’embarquement à l’aéroport.

Le vol tant attendu approche, la valise prête pour ces vacances tant méritées. Une carte aux trésors d’options semble s’ouvrir devant vous… Mais attention au départ ! L’embarquement peut réserver des surprises si l’on n’a pas pris soin de vérifier les compagnies et leurs règles spécifiques. Pensez à comparer les prix, car le transport des objets en cabine est un art subtil à maîtriser pour faire de cette expérience aérienne une réussite totale.

Règles générales pour les bagages en cabine

Dans un premier temps, il est essentiel de connaître les règles générales concernant les bagages en cabine. Chaque compagnie aérienne peut avoir des restrictions spécifiques en termes de poids, de dimensions et de nombre de pièces autorisées en bagage à main. Il est donc important de vérifier ces informations avant le départ.

En général, la taille du bagage à main ne doit pas dépasser 55 x 40 x 20 cm, tandis que le poids maximum autorisé varie entre 7 et 12 kg selon la compagnie aérienne. Le sac personnel (sac à main, sacoche d’ordinateur, etc.) doit pouvoir se glisser sous le siège devant vous et ne pas dépasser 40 x 30 x 15 cm.

De plus, certaines compagnies low-cost peuvent facturer un prix supplémentaire pour le transport de bagages à main en cabine.

En ce qui concerne les produits autorisés en cabine, il existe certaines restrictions imposées par la sécurité aéroportuaire :

Les liquides, par exemple, doivent être transportés dans des contenants de 100 ml maximum et placés dans un sac plastique transparent d’un litre ;

Les médicaments et aliments pour bébé sont autorisés en quantité raisonnable et souvent soumis à un contrôle spécifique. Les objets tranchants ou contondants (couteaux, ciseaux, etc.) doivent être placés en soute, tout comme les articles considérés comme dangereux (comme les batteries externes).

Astuces pour optimiser l’espace et le poids de votre bagage à main

Afin de faciliter votre voyage et éviter les complications lors du passage à l’aéroport, voici quelques astuces pour optimiser l’espace et le poids de votre bagage à main :

Choix du bagage : optez pour une valise souple et légère, cela vous permettra de gagner quelques précieux kilogrammes.

Triez vos affaires : sélectionnez uniquement les vêtements et accessoires indispensables pour votre voyage, et évitez le surplus.

Roulez vos vêtements : cette technique permet de gagner de la place et évite les faux plis.

Utilisez des sacs de compression : ils permettent de gagner de l'espace en compressant vos vêtements.

Optimisez le rangement : placez les chaussures et autres objets volumineux en premier, puis comblez les espaces vides avec des petits articles.

Pour conclure, il est primordial de bien se renseigner sur les règles et restrictions imposées par la compagnie aérienne et la sécurité aéroportuaire avant votre départ. Ainsi, vous éviterez les mauvaises surprises lors de l’embarquement et profiterez pleinement de votre voyage en avion. Bon vol et bonnes vacances !

Les produits liquides et leurs restrictions en cabine

Abordons à présent la question des produits liquides en cabine. Lors de l’embarquement en avion, les voyageurs doivent respecter des règles strictes concernant les liquides autorisés. De fait, pour des raisons de sécurité, il existe une limite de contenance pour ces produits. La règle générale est la suivante : chaque flacon ne doit pas dépasser 100 ml et l’ensemble des flacons doit être placé dans un sac transparent d’un litre maximum. Cette mesure vise à éviter les problèmes liés au transport de substances dangereuses et permet aux agents de sécurité d’inspecter facilement les bagages.

Il est essentiel de bien préparer ses bagages en fonction de ces restrictions. Pour cela, il est possible d’acheter des flacons spécifiques aux voyages, d’utiliser des échantillons de produits ou encore de privilégier les produits solides (par exemple, un shampooing solide plutôt qu’un shampooing liquide). Par ailleurs, certaines exceptions s’appliquent aux médicaments et aux aliments pour bébé, qui peuvent être transportés en quantité supérieure à 100 ml. Cependant, il est recommandé d’informer la compagnie aérienne à l’avance et de présenter ces articles séparément lors du contrôle de sécurité.

Les objets interdits et autorisés en cabine : une liste non exhaustive

Poursuivons avec les objets que l’on peut emporter en cabine. Certaines catégories d’objets sont formellement interdites, comme les armes à feu, les objets tranchants ou les articles explosifs. D’autres objets, en revanche, sont autorisés sous certaines conditions. Parmi ceux-ci, on retrouve les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

Une attention particulière doit être accordée aux batteries de rechange pour les appareils électroniques. De fait, elles sont autorisées en cabine, mais interdites en soute, car elles peuvent présenter un risque d’incendie. Il est donc important de bien les emballer et de vérifier leur puissance (exprimée en watt-heure) pour s’assurer qu’elles respectent les limites imposées par la compagnie aérienne.

La dimension et le poids des bagages à main

Il est primordial de tenir compte des dimensions et du poids autorisés pour les bagages à main. Chaque compagnie aérienne applique ses propres règles en la matière, mais généralement, la taille maximale d’un bagage cabine autorisée se situe autour de 55 x 40 x 20 cm. Quant au poids, il varie souvent entre 7 et 10 kg. Il est donc recommandé de vérifier ces informations auprès de la compagnie aérienne avant le départ.

Les options pour les bagages en soute

Enfin, si le bagage en cabine ne suffit pas à contenir tous les articles nécessaires pour le voyage, il est possible d’opter pour un bagage en soute. Ce choix implique des frais supplémentaires, dont les tarifs varient en fonction de la compagnie et du poids du bagage. Il est donc important d’anticiper cette dépense et de bien préparer son bagage en soute en respectant les règles et restrictions imposées.

Tout ce qu’il faut retenir pour voyager sereinement avec ses bagages en cabine

En définitive, préparer son bagage pour un voyage en avion demande une attention particulière et un respect des règles liées aux produits et objets autorisés en cabine. En suivant ces conseils et en se renseignant auprès de la compagnie aérienne, il est possible d’éviter les mauvaises surprises à l’aéroport. Bon vol et bonnes vacances!

Est-ce que je peux emporter mon parfum préféré en avion ?

Oui, vous pouvez emporter des flacons de parfum de moins de 100 ml en cabine. Assurez-vous simplement qu’ils sont placés dans un sac en plastique transparent refermable d’une capacité maximale d’un litre.

Puis-je apporter des aliments dans l’avion ?

Les aliments solides tels que les sandwichs, fruits et biscuits sont autorisés en cabine. Cependant, les liquides comme les soupes ou yaourts doivent être placés dans un contenant de moins de 100 ml ou achetés après le contrôle sécurité. Les restrictions peuvent varier selon la destination et la compagnie aérienne, il est donc recommandé de vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant le départ.

Produit Autorisé en cabine Quantité maximale Gel hydroalcoolique Oui 100ml Lotions et crèmes Oui 100ml par contenant Parfum Oui 100ml par contenant Maquillage liquide Oui 100ml par contenant Eau de Cologne Oui 100ml par contenant Eau de toilette Oui 100ml par contenant Ciseaux à ongles Oui Lame de moins de 6cm Pinces à épiler Oui – Couteaux Non – Briquets Oui