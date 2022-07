4.8/5 - (6 votes)

Les études d’ingénieur

Les études d’ingénieur sont un choix judicieux pour les étudiants soucieux de leur carrière et il existe des universités techniques partout dans le monde qui offrent des diplômes de classe mondiale.

La plupart des étudiants en Europe s’inscrivent à un diplôme dans une discipline spécifique de l’ingénierie. Les spécialisations communes sont le génie civil, l’électrotechnique et le génie chimique.

Le classement 2018 des disciplines de l’ingénierie et de la technologie, du Times Higher Education, présente 500 universités dans 50 pays différents.

Universités pour les diplômes d’ingénieur

1. Université de Stanford

L’École d’ingénierie de l’Université Stanford est à la fine pointe de la technologie et de l’innovation depuis un siècle.

L’école compte neuf départements et d’autres instituts, laboratoires et centres de recherche.

La recherche se concentre sur 10 des « défis humains les plus redoutables des prochaines décennies ». Il s’agit de la conception des systèmes, de la bio-ingénierie, de la sécurité des réseaux, du changement climatique, de la robotique, des technologies de l’information, des matériaux et de la matière, de la conception urbaine, des soins de santé accessibles et abordables, du calcul et de l’analyse des données.

Dans les neuf départements, il existe huit programmes interdépartementaux de premier cycle dans lesquels les étudiants peuvent se spécialiser.

2. Institut de technologie de Californie

Trois des six divisions académiques de Caltech enseignent et font de la recherche en ingénierie et technologie : la division biologie et génie biologique, la division chimie et génie chimique, et la division génie et sciences appliquées.

L’enseignement et la recherche sont tous deux assez interdisciplinaires. Les étudiants de premier cycle déclarent une majeure à la fin de leur première année.

Il existe cinq filières d’ingénieur distinctes et un programme d’études interdisciplinaires qui permet aux étudiants de personnaliser leur cursus d’études.

Caltech est l’une des plus petites universités du monde, mais elle est fière de son ambition et de son innovation.

3. Université d’Oxford

Contrairement aux États-Unis, les étudiants de l’Université d’Oxford sont admis pour un diplôme d’ingénieur spécifique.

Pour les étudiants de premier cycle, il s’agira d’un cours de quatre ans en sciences de l’ingénieur ou plus précisément en génie biomédical, génie chimique, génie civil, génie électrique, génie informatique ou génie mécanique.

Un peu moins de la moitié de tous les candidats à ces cours passent à l’entrevue et 15 p. 100 obtiennent une place dans un cours.

De nombreux diplômés en génie d’Oxford poursuivent une carrière d’ingénieur, bien que certains se lancent dans les affaires, la consultation ou des études plus poussées.

4. Institut de technologie du Massachusetts

Depuis 1861, l’École d’ingénierie du MIT a produit un flot de produits et de nouvelles technologies pour résoudre les problèmes d’ingénierie.

Au cours des dernières années, l’école a mis davantage l’accent sur l’innovation en lançant l’Initiative d’innovation du MIT. Les recherches associées à cette initiative ont abouti à la délivrance de 60 brevets américains sous licence par des sociétés multinationales.

Une autre initiative parallèle offre aux étudiants des expériences éducatives, du mentorat et du financement pour encourager leur créativité et soutenir leurs projets.

Les laboratoires et les départements de l’école mènent toute une gamme de recherches, allant de la réflexion sur la sécurité alimentaire à la nanotechnologie militaire.

5. Université de Cambridge

À l’Université de Cambridge, les étudiants peuvent se spécialiser dans une gamme complète de sujets d’ingénierie, y compris l’instrumentation, la durabilité et l’ingénierie aérothermique.

Contrairement à certains cours au Royaume-Uni, le programme permet des options d’études flexibles pour combiner différents sujets.

Tous les collèges de Cambridge acceptent les candidats ingénieurs, mais certains collèges préfèrent que les étudiants prennent une année de congé avant de postuler.

Il y a sept demandes par place, mais le nombre total d’inscriptions est assez élevé, avec plus de 300 étudiants inscrits par année.