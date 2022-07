4.8/5 - (13 votes)

Ça y est : ce sont les Grandes Vacances d’été ! On peut se détendre, se prélasser pendant ses 2 mois de vacances. C’est aussi la période estivale pendant laquelle le cerveau et la concentration de votre enfant sont le plus disponible : la charge mentale a disparu.

Les devoirs et les exercices de vacances sont destinés à consolider les acquis de l’année scolaire d’un enfant en vue de la rentrée suivante.

L’idée est de transmettre le goût d’apprendre tout en s’amusant avec toute sorte d’activités intellectuelles. Cependant, pas mal de parents ne sont plus convaincus par l’utilité et les bienfaits de cette pratique.

Voici quelques points sur le sujet pour vous aider à vous situer par rapport à tout cela.

Les avantages d’un cahier de vacances

Si été rime avec vacances et repos (aussi bien physique que mental), c’est généralement le moment de se détendre et de profiter du beau temps. Certaines habitudes quotidiennes de la famille changent logiquement durant ces périodes de vacances tant attendues par enfants et parents.

Les activités divertissantes sont privilégiées et justement, l’utilisation de livres et cahiers de vacances peut tout à fait en faire partie. Entre ces instants de jeux et de partage en famille, il est également important de trouver le temps de continuer à apprendre, surtout pour les enfants.

Apprendre et réviser de manière ludique pendant les vacances !

Recommandés par les profs et les enseignants

Nombreux sont les enseignants , maîtres d’école et professeurs d’école à conseiller aux parents de profiter de cette période pour apprendre à leurs enfants d’une manière différente et ludique : il est aussi possible d’apprendre en s’amusant.

Inciter vos enfants à apprendre par le jeu

Les principaux éditeurs de livres et cahier de devoirs (Nathan, Passeport, Hachette Éducation, Sami et Julie) l’ont bien compris : il est plus facile et agréable d’apprendre à vos enfants par le biais de jeux.

Leur apprendre l’histoire du lieu ou plus sur la nature durant les voyages, leur apprendre davantage sur les cultures en faisant du tourisme, des jeux, etc.

Les cahiers de vacances ou cahiers de devoirs ont par ailleurs les avantages de :

Rafraîchir la mémoire de l’enfant ;

Une autre façon de s’amuser ;

Donne aux enfants la confiance nécessaire pour affronter de nouvelles choses à apprendre ;



Se préparer pour la prochaine rentrée des classes.

La nouvelle rentrée scolaire sera plus facile pour un enfant lorsque ses parents lui ont fait profiter de l’occasion pour revoir tout ce qu’il a étudié durant les vacances.

Les modes d’utilisation d’un cahier de vacances

Les livres de vacances permettent aux parents et à leurs enfants de passer un moment ensemble.

Cahier de vacances à partir du CP

Exercices réalisables pour les enfants plus 7 ans

À cet âge et à partir du Cours Préparatoire (CP), les enfants de 7 ans et plus sont plus créatifs. Les exercices proposés dans les livres de vacances qu’ils peuvent faire sont donc plus vastes.

Vous pouvez apprendre à votre enfant à rédiger un carnet de voyage. Incitez-le à planifier ses programmes pendant les vacances.

Si vous avez un projet de voyage, demandez à votre enfant de faire des listes d’activités et exercices qu’il souhaite faire pendant ses vacances. Et à chaque fin de journée, demandez-lui de dessiner et d’écrire tout ce qu’il a vu ou vécu.

Cahier de vacances de la petite à la grande section de maternelle

Exercices réalisables pour les enfants moins de 6 ans

De la petite section à la grande section de maternelle, vous pouvez faire un cahier artistique pour votre enfant moins de 6 ans. Vous pouvez y faire des exercices de dessin ou d’écriture.

Cela aidera votre enfant à améliorer ses compétences créatives et cognitives. L’utilisation d’un cahier de vacances pour un enfant de 3 à 6 ans est également un bon moyen de conserver son processus d’apprentissage, de le stimuler.

Exercices réalisables pour les enfants moins de 5 ans

Pour les enfants qui ont terminé la première année de l’école maternelle, voici quelques activités et exercices que vous pouvez faire avec eux :

Coloriage ;

Repasser des lignes ;

Relier des nombres et des objets.

Les livres et cahiers de révision utilisés pendant les autres périodes de vacances compilent une série d’exercices et d’activités qui résument ce qui a été appris pendant les cours.

Choisir le meilleur cahier de vacances et de devoirs

Lorsque vous choisissez un cahier de vacances pour votre enfant, notez qu’il doit non seulement être attrayant, mais aussi être adapté à son âge. Voici nos conseils pour choisir un cahier de vacances :

Un cahier de devoirs qui dispose d’un contenu curriculaire

Il s’agit de la manière idéale pour éviter toute frustration à vos enfants. Vos enfants doivent suivre le contenu curriculaire si vous souhaitez qu’ils considèrent les exercices des cahiers de vacances utiles.

Un cahier de vacances qui propose une approche ludique

Avant de choisir le cahier de vacances pour un enfant dans la classe maternelle, il faut que ce dernier propose une approche ludique. Votre achat doit-être compatible avec le contexte dans lequel votre enfant va faire ses exercices. Notez que pour les enfants, les vacances sont une période d’amusement. Les activités et les exercices qu’ils vont faire, donc, doivent les amuser.

Nombreux sont les avantages d’un cahier de vacances. Si vous souhaitez que votre enfant en profite, offrez-lui un cahier de vacances adapté à son âge.