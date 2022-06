4.7/5 - (9 votes)

Qu’est-ce que la cohésion d’équipe ?

La cohésion d’équipe est le fait qu’un ensemble de personnes partage les mêmes valeurs. Il est essentiel de favoriser la collaboration en équipe dans une entreprise afin d’aller dans la même direction, tous ensemble. Plus l’équipe sera soudée, plus elle sera performante. L’esprit d’équipe sous-entend des qualités telles que : la solidarité, le partage, la communication, la bienveillance.

Comment renforcer la cohésion d’équipe dans l’entreprise ?

La mise en place d’activités pour lier les employés est en général assez efficace. Il est important pour développer l’esprit d’équipe d’organiser des événements tels que : le séminaire et le team building, qui vont permettre aux membres participants de travailler leur créativité, mais aussi leur communication. Ceci dans le cadre de défis et jeux ludiques qui créeront une ambiance chaleureuse en dehors du bureau. Ce genre d’exercice à objectif commun permet de mettre en oeuvre un défi d’équipe.

Les animations en entreprise peuvent être mises en place entre les salariés et permettent de renforcer l’unité de groupe. Ces activités, communément appelées team building, peuvent être des jeux, des exercices, des sorties, telles que l’escape game qui permet de relever des défis de manière ludique et d’être dans un esprit de challenge en groupe, qui permettront de resserrer les liens entre collègues.

Fédérer les liens autour d’un projet commun peut aussi être important dans la mise en place d’une cohésion d’équipe. Faire travailler les collaborateurs autour d’un projet aux valeurs fortes et partagées est un excellent moyen de souder les équipes.

L’avantage des activités d’équipe

Ces activités, visant à renforcer la cohésion d’équipe, sont l’occasion de travailler la confiance entre collaborateurs. En participant aux activités en groupes, ils devront avoir un esprit solidaire pour assurer l’activité.

Ces événements et animations permettent d’assurer sur le long-terme la bonne ambiance dans l’entreprise, la confiance entre les salariés et de travailler la communication. Cela aura alors un impact positif sur le travail et la productivité des employés.

Conserver la cohésion d’équipe

En plus de ces activités, il est possible de mettre en place des outils collaboratifs permettant de garder le lien entre les collaborateurs et de les maintenir soudés. Ces outils peuvent être des messageries, agendas partagés, discussions instantanées permettant de partager et favorisant l’entraide.

Pour favoriser cette fluidité de communication, il est aussi possible de mettre en place des réunions hebdomadaires ou mensuelles pour pouvoir toujours garder les équipes informées et leur offrir la possibilité de s’exprimer sur leur travail.

Les événements ne pouvant pas être organisés plus de quelques fois par an, ces outils collaboratifs permettent de travailler et de conserver la cohésion d’équipe sur le long-terme.